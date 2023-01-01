На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським

На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським
Завтра, 10 серпня, на Волині прощатимуться із загиблим на війні Героєм Максимом Карамальським.

Про це повідомив голова Зимненської громади В'ячеслав Католик.

«Збираємося завтра, 10 серпня, о 9:15 та створюємо «живий коридор» від в’їздного знака на вул. Шосейній, далі маршрут пролягатиме вул. Сонячною (до кафе «Малина»), вул. Шевченка, всією вул. Шкільною (із зупинкою біля школи), вул. Молодіжною та вул. Новою, до будинку нашого Героя-захисника, де відбудеться відправа, після якої вирушаємо вул. Новою до храму Різдва Пресвятої Богородиці», – йдеться у повідомленні.

Після молитви у храмі вулицями Нова, Шевченка, Київській провадять воїна до кладовища.

Нагадаємо, Максим Сергійович, 1998 року народження, був жителем Хобултова та стрільцем-снайпером військової частини А4447.

Відомо, що воїн загинув 27 липня 2023 року під час мінометного обстрілу у Запорізькій області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Максим Карамальський, смерть, прощання
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