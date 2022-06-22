Медведчук, перебуваючи в рф, судиться за право бути адвокатом в Україні

Медведчук, перебуваючи в рф, судиться за право бути адвокатом в Україні
Обміняний в росію кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили в державній зраді і який був одним із лідерів забороненої партії ОПЗЖ, подав позов на позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО з посиланням на адвоката Романа Титикала.

Медведчук оскаржує рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. Його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков.

У травні дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила скаргу адвокатів Романа Титикала й Іллі Костіна – і позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Адвокат Титикало зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення.

Є 2 варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах – я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно.

З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів.

В своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА, він обґрунтовував мотиви подачі скарги і відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди", - зазначає Титикало.

Адвокат Олексій Калінніков, який преддставляє інтереси Медведчука, викладає в Вищій школі адвокатури НААУ, яку багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Раніше Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача і колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, який намагався повернути коштовні речі зі свого будинку в Гореничах під Києвом, які потрапили до Національного художнього музею.

Крім того, Калінніков представляв інтереси друкарні "Новий світ", яка видала декілька книг колишнього президента і зрадника Віктора Януковича.

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Теги: Медведчук, суд
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