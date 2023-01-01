Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО

Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 9 серпня, у Нововолинську провели в останню путь воїна Івана Сахніка.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

«Невимовно боляче втрачати мужніх синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів.

Ми не забудемо Івана. Його подвиг назавжди закарбований у нашій памʼяті, у наших серцях», – написав Карпус.

Нагадаємо, Іван Сахнік, 1986 року народження, загинув 4 серпня у місті Суми.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Іван Сахнік, прощання, смерть, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Сьогодні, 17:00
В Україні пропонують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях
Сьогодні, 16:55
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським На Волині прощатимуться з Героєм Максимом Карамальським
Сьогодні, 14:27
У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО У Луцьку сотні людей прийшли попрощатися з відомим забудовником Віктором Чорнухою. ФОТО
08 серпень, 16:20
У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком У Гірці Полонці попрощалися з Героєм Миколою Борисюком
08 липень, 15:55
На Волині у маршрутці раптово помер чоловік На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
29 червень, 09:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні пропонують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях
Сьогодні, 16:55
 0
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
 0
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8