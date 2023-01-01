Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО

Івана Сахніка.



Про це Борис Карпус.



«Невимовно боляче втрачати мужніх синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів.



Ми не забудемо Івана. Його подвиг назавжди закарбований у нашій памʼяті, у наших серцях», – написав Карпус.



Нагадаємо, Іван Сахнік, 1986 року народження,



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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