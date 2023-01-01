Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Сьогодні, 9 серпня, у Нововолинську провели в останню путь воїна Івана Сахніка.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Невимовно боляче втрачати мужніх синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів.
Ми не забудемо Івана. Його подвиг назавжди закарбований у нашій памʼяті, у наших серцях», – написав Карпус.
Нагадаємо, Іван Сахнік, 1986 року народження, загинув 4 серпня у місті Суми.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Невимовно боляче втрачати мужніх синів України, бачити гіркі сльози рідних, сум друзів та побратимів.
Ми не забудемо Івана. Його подвиг назавжди закарбований у нашій памʼяті, у наших серцях», – написав Карпус.
Нагадаємо, Іван Сахнік, 1986 року народження, загинув 4 серпня у місті Суми.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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