У війні з росією загинув лучанин Олександр Чертілін

У війні з росією загинув лучанин Олександр Чертілін
Російські окупанти забрали життя лучанина Чертіліна Олександра Юрійовича, 28.08.1985 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Олександр був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду оператора десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десанто-штурмового батальйону.

Солдат загинув 08.08.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Олександр Чертілін, смерть
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