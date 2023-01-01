У Луцьку продають відомий хлібозавод. ФОТО





Відповідне оголошення з'явилося на платформі ОЛХ, передає



Виробництво знаходиться в місті Луцьку, вулиця Ковельська 150, в двох кілометрах від центра міста.



«Структура виробництва і реалізації хлібобулочних виробів складає 55% хліба простої рецептури, 25% хлібів поліпшеної рецептури і 20% булок і здоби, що в залежності від сезону складає 270-295 тон продукції в місяць. Хлібозавод входить в трійку лідерів області, по виробництву і реалізації хлібобулочних виробів. Асортимент ТМ «Кічкарівка» налічує близько 70 найменувань продукції серед яких є самі найрізноманітніші хліби, булки, здоба і навіть печиво. Щоб вчасно забезпечувати всіх наших клієнтів та партнерів продукцією – виробництво має свій власний автопарк, який складається з 24 автомобілів марки Mercedes Benz котрі складають основу доставки продукції по Волинській і Рівненській областях», – пишуть власники.







ТМ «Кічкарівка» також має власну мережу з 35-ти фірмових МАФів, 21 з яких знаходиться в місті, і ще 14 по області, на які припадає від 35% до 40% реалізації всієї продукції. Загальна площа виробничого цеху – 2034,6 м2 склад, три склади – 136м2, 533м2, 685м2.



Земельна ділянка площею 1,135 га.







Власники пропонують випікання від 50гр. булочних виробів до 1кг 100гр. хлібів, повний «фарш» комплект обладнання від електропідстанції газового ШРП, компресорної установки до технологічного обладнання, сучасні тістоміси, печі та іншу техніку.



Вартість 1 200 000 у.о.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продають завод з випікання хліба. Кічкарівський хлібзавод розпочав свою роботу з 1998 року і з того часу донині випускає свою продукцію під ТМ «Кічкарівка».Відповідне оголошення з'явилося на платформі ОЛХ, передає «Конкурент» Виробництво знаходиться в місті Луцьку, вулиця Ковельська 150, в двох кілометрах від центра міста.«Структура виробництва і реалізації хлібобулочних виробів складає 55% хліба простої рецептури, 25% хлібів поліпшеної рецептури і 20% булок і здоби, що в залежності від сезону складає 270-295 тон продукції в місяць. Хлібозавод входить в трійку лідерів області, по виробництву і реалізації хлібобулочних виробів. Асортимент ТМ «Кічкарівка» налічує близько 70 найменувань продукції серед яких є самі найрізноманітніші хліби, булки, здоба і навіть печиво. Щоб вчасно забезпечувати всіх наших клієнтів та партнерів продукцією – виробництво має свій власний автопарк, який складається з 24 автомобілів марки Mercedes Benz котрі складають основу доставки продукції по Волинській і Рівненській областях», – пишуть власники.ТМ «Кічкарівка» також має власну мережу з 35-ти фірмових МАФів, 21 з яких знаходиться в місті, і ще 14 по області, на які припадає від 35% до 40% реалізації всієї продукції. Загальна площа виробничого цеху – 2034,6 м2 склад, три склади – 136м2, 533м2, 685м2.Земельна ділянка площею 1,135 га.Власники пропонують випікання від 50гр. булочних виробів до 1кг 100гр. хлібів, повний «фарш» комплект обладнання від електропідстанції газового ШРП, компресорної установки до технологічного обладнання, сучасні тістоміси, печі та іншу техніку.Вартість 1 200 000 у.о.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію