Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16

Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Кінець літа — це та відправна точка, коли почнеться процес відправки першої групи наших пілотів. Навчання, поки що, заплановане в Європі, це і Данія, і, можливо, інші країни, які мають майданчики для навчання наших фахівців.

Про це розповів в етері телемарафону «Єдині новини» речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Також він наголосив, що всі льотчики проходять ретельний відбір. На перенавчання поїдуть досвідчені пілоти зі знанням англійської мови.

— Відібрано групи першої, другої та третьої хвилі, які будуть відповідно до планів наших партнерів та рішень авіаційної коаліції направлятися в ту чи іншу країну для перенавчання. Будуть групи, які навчатимуться одразу на F-16, інші — молоді пілоти, які не мають досвіду, — будуть проходити базову підготовку в таких країнах, як Велика Британія та інші, — повідомив Юрій Ігнат.

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Теги: Юрій Ігнат, F16, літаки, навчання
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