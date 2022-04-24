Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16

Кінець літа — це та відправна точка, коли почнеться процес відправки першої групи наших пілотів. Навчання, поки що, заплановане в Європі, це і Данія, і, можливо, інші країни, які мають майданчики для навчання наших фахівців.Про це розповів в етері телемарафону «Єдині новини» речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковникТакож він наголосив, що всі льотчики проходять ретельний відбір. На перенавчання поїдуть досвідчені пілоти зі знанням англійської мови.— Відібрано групи першої, другої та третьої хвилі, які будуть відповідно до планів наших партнерів та рішень авіаційної коаліції направлятися в ту чи іншу країну для перенавчання. Будуть групи, які навчатимуться одразу на F-16, інші — молоді пілоти, які не мають досвіду, — будуть проходити базову підготовку в таких країнах, як Велика Британія та інші, — повідомив Юрій Ігнат.