У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса

У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Служба зайнятості запрошує на навчання за професією «водій тролейбуса» з подальшим працевлаштуванням.

Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.

Інформують, що набір на навчання за професією «водій тролейбуса» оголосили на замовлення комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту».

Хто може навчатися:

- зареєстровані безробітні;
- особи від 21 року;
- водії категорії В;
- особи, які мають загальну середню освіту.

Навчання розпочнеться вже у серпні і триватиме 3 місяці.

Навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

З-поміж переваг цієї роботи – пенсійне забезпечення: водії-жінки можуть вийти на пенсію після 55 років за умови стажу роботи водієм тролейбуса не менше 10,5 років; водії-чоловіки – після 55 років зі стажем роботи водія тролейбуса не менше 12,5 років.

Окрім того, працівникам підприємства надаються:

щорічна (24 календарних дні) та додаткова (7 календарних днів за особливий характер праці) відпустки;
безкоштовний проїзд у тролейбусі;
пільги для осіб, які поєднують роботу із навчанням.

За додатковою інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості або ж телефонуйте : – (066) 353-74-95, (068) 063-42-15, 044 244 94 69.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тролейбус, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні пропонують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях
Сьогодні, 16:55
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16 Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Сьогодні, 17:00
Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею
07 серпень, 20:24
Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні Росіяни обстріляли громадський транспорт та церкву у Херсоні
03 серпень, 11:03
На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС На Волині проведуть навчання на випадок аварії на Рівненській АЕС
13 липень, 01:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли розпочнеться навчання українських пілотів на літаках F-16
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні пропонують штрафувати за прослуховування російської музики в громадських місцях
Сьогодні, 16:55
 0
Провели в останню путь захисника з Волині Івана Сахніка. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
 0
Волиняни боргують за комунальні послуги майже 458 мільйонів
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8