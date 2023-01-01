У Луцьку вчитимуть, а потім працевлаштують охочих бути водіями тролейбуса
Сьогодні, 16:16
Служба зайнятості запрошує на навчання за професією «водій тролейбуса» з подальшим працевлаштуванням.
Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Інформують, що набір на навчання за професією «водій тролейбуса» оголосили на замовлення комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту».
Хто може навчатися:
- зареєстровані безробітні;
- особи від 21 року;
- водії категорії В;
- особи, які мають загальну середню освіту.
Навчання розпочнеться вже у серпні і триватиме 3 місяці.
Навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
З-поміж переваг цієї роботи – пенсійне забезпечення: водії-жінки можуть вийти на пенсію після 55 років за умови стажу роботи водієм тролейбуса не менше 10,5 років; водії-чоловіки – після 55 років зі стажем роботи водія тролейбуса не менше 12,5 років.
Окрім того, працівникам підприємства надаються:
щорічна (24 календарних дні) та додаткова (7 календарних днів за особливий характер праці) відпустки;
безкоштовний проїзд у тролейбусі;
пільги для осіб, які поєднують роботу із навчанням.
За додатковою інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості або ж телефонуйте : – (066) 353-74-95, (068) 063-42-15, 044 244 94 69.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Інформують, що набір на навчання за професією «водій тролейбуса» оголосили на замовлення комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту».
Хто може навчатися:
- зареєстровані безробітні;
- особи від 21 року;
- водії категорії В;
- особи, які мають загальну середню освіту.
Навчання розпочнеться вже у серпні і триватиме 3 місяці.
Навчання зареєстрованих безробітних здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
З-поміж переваг цієї роботи – пенсійне забезпечення: водії-жінки можуть вийти на пенсію після 55 років за умови стажу роботи водієм тролейбуса не менше 10,5 років; водії-чоловіки – після 55 років зі стажем роботи водія тролейбуса не менше 12,5 років.
Окрім того, працівникам підприємства надаються:
щорічна (24 календарних дні) та додаткова (7 календарних днів за особливий характер праці) відпустки;
безкоштовний проїзд у тролейбусі;
пільги для осіб, які поєднують роботу із навчанням.
За додатковою інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості або ж телефонуйте : – (066) 353-74-95, (068) 063-42-15, 044 244 94 69.
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