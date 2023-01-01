У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 17:54
Сьогодні, 9 серпня, на Волині зайнялася пожежа у дерев’яній літній кухні.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 14:37.
На місці події працювали рятувальники 6-ї (м. Ківерці) та 1-ї (м. Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.
О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.
Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
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Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 14:37.
На місці події працювали рятувальники 6-ї (м. Ківерці) та 1-ї (м. Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.
О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.
Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
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