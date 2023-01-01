У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО

У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 9 серпня, на Волині зайнялася пожежа у дерев’яній літній кухні.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 14:37.

На місці події працювали рятувальники 6-ї (м. Ківерці) та 1-ї (м. Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.

О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.

Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.


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Теги: пожежа, Волинь, ДСНС
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