У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО





Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 14:37.



На місці події працювали рятувальники 6-ї (м. Ківерці) та 1-ї (м. Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.



О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.



Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 серпня, на Волині зайнялася пожежа у дерев’яній літній кухні.Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 14:37.На місці події працювали рятувальники 6-ї (м. Ківерці) та 1-ї (м. Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.

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