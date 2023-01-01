Щоб не залишитись без пенсії: як правильно внести інформацію про електронну трудову

Щоб не залишитись без пенсії: як правильно внести інформацію про електронну трудову
Оскільки електронні трудові книги тепер прирівняні до паперових, інформацію з них необхідно внести до реєстрів ПФУ. Ви можете зробити це самостійно, або ж попросити про допомогу вашого роботодавця.

Про це з посиланням на Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пише 24 канал.

Чому потрібно внести дані з трудової книжки на сайт ПФУ

Дані з трудової книги необхідно надавати ПФУ для зарахування стажу. Якщо ви проігноруєте цей момент, то у майбутньому можете отримати безліч проблем пов'язаних з отриманням пенсії, зокрема – деякі роки роботи просто не будуть враховуватися і через це пенсійні виплати стануть менші.

Знайти вашу електронну книгу ви можете на сайті ПФУ у відповідному розділі. Рішення про перехід з паперових носіїв було прийняте 10 червня 2021 року, з цього моменту українці отримали 5 років аби відцифрувати усі свої дані.

Наявність великої електронної бази дозволить значно швидше оброблювати запити та приймати рішення відносно нарахування виплат.

Після того як дані з паперового носія відцифровані та підтвердженні, електронний документ має повноправну силу. Надалі власник трудової книжки може вести виключно онлайн-записи, або ж, за бажанням, дублювати їх у фізичний носій.

Як перенести дані з електронної трудової книжки на сайт ПФУ

Для того аби передати дані у ПФУ потрібно:

• Зробити скан копії кожної сторінки трудової книжки. Важливо аби вони були завантажені у хронологічному порядку.
• Документи, де є записи з оригіналів трудової або будь-які інші задокументовані свідчення, що підтверджують стаж.

В електронній трудовій книжці містяться дані з основних місць роботи, починаючи з 2004 року. Саме з цього періоду, згідно із законодавством, нараховується "страховий стаж", у попередні роки його визначали як трудовий.

Якщо ви почали працювати раніше 2004 року, обов'язково, підтвердить це відповідними документами. Оскільки на розрахунок страхового стажу також впливають інші чинники, у свою трудову книжку внесіть відомості про власну освіту, наявність дітей (свідоцтво про народження), військовий квиток та інші.

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Теги: трудова книжка, пенсія
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