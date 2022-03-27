До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться





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Уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності близько 1 мільярда гривень. Грошову допомогу виплатять до 24 серпня цього року.



Виплати отримають:



1) особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:



• I групи — 3 100 гривень;

• II групи — 2 900 гривень;

• III групи — 2 700 гривень;



2) учасники бойових дій, постраждалі учасникам Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків



• 1 000 гривень;



3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною



• 3 100 гривень;



4) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та потерпілі від нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге



• 650 гривень;



5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога



• 450 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності. Надбавки отримають потерпілі від війни, Революції Гідності та родичі загиблих.Про це йдеться у постанові № 754 , яка набула чинності 21 липня 2023 року.Уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності близько 1 мільярда гривень. Грошову допомогу виплатять до 24 серпня цього року.1) особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:• I групи — 3 100 гривень;• II групи — 2 900 гривень;• III групи — 2 700 гривень;2) учасники бойових дій, постраждалі учасникам Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків• 1 000 гривень;3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною• 3 100 гривень;4) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та потерпілі від нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге• 650 гривень;5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога• 450 гривень.

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