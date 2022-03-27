До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Сьогодні, 16:30
Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності. Надбавки отримають потерпілі від війни, Революції Гідності та родичі загиблих.
Про це йдеться у постанові № 754, яка набула чинності 21 липня 2023 року.
Уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності близько 1 мільярда гривень. Грошову допомогу виплатять до 24 серпня цього року.
Виплати отримають:
1) особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
• I групи — 3 100 гривень;
• II групи — 2 900 гривень;
• III групи — 2 700 гривень;
2) учасники бойових дій, постраждалі учасникам Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків
• 1 000 гривень;
3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
• 3 100 гривень;
4) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та потерпілі від нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге
• 650 гривень;
5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога
• 450 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у постанові № 754, яка набула чинності 21 липня 2023 року.
Уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності близько 1 мільярда гривень. Грошову допомогу виплатять до 24 серпня цього року.
Виплати отримають:
1) особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
• I групи — 3 100 гривень;
• II групи — 2 900 гривень;
• III групи — 2 700 гривень;
2) учасники бойових дій, постраждалі учасникам Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків
• 1 000 гривень;
3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
• 3 100 гривень;
4) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та потерпілі від нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге
• 650 гривень;
5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога
• 450 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Сьогодні, 16:30
Таємна «змова» та концтабори: у столиці біля Лаври роздавали пропагандистські листівки. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Медіа