До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться

До Дня Незалежності деякі українці отримають виплати: про кого йдеться
Кабінет міністрів затвердив розмір виплат для українців до Дня Незалежності. Надбавки отримають потерпілі від війни, Революції Гідності та родичі загиблих.

Про це йдеться у постанові № 754, яка набула чинності 21 липня 2023 року.

Уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності близько 1 мільярда гривень. Грошову допомогу виплатять до 24 серпня цього року.

Виплати отримають:

1) особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

• I групи — 3 100 гривень;
• II групи — 2 900 гривень;
• III групи — 2 700 гривень;

2) учасники бойових дій, постраждалі учасникам Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків

• 1 000 гривень;

3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

• 3 100 гривень;

4) члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та потерпілі від нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

• 650 гривень;

5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога

• 450 гривень.

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Теги: гроші, виплати, День Незалежності
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