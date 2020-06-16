Вкинула двох собак у колодязь: волинянку судять за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами судять волинянку, яка вкинула двох собак у колодязь.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 68-річною жителькою села Любитів Ковельського району жорстоке поводження з тваринами, що призвело до спричинення їм тілесних ушкоджень.За даними слідства, жінка, бажаючи убити двох собак, у червні 2023 року вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води.Одного собаку вона при цьому душила зашморгом, а іншого вдарила каменем по голові.Згодом тварин, яким цими діями спричинено травми, порушення нервової системи та останню стадію виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни.Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинено умисно та призвело до тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.