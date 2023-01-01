На заході України зафіксували землетрус

На заході України зафіксували землетрус
У Закарпатській області, за 10 кілометрів від міста Ужгород, 10 серпня стався землетрус магнітудою 2,4.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначають, що підземні поштовхи було зафіксовано о 10:36.

Епіцентр землетрусу знаходився за 10 км на схід від міста Ужгород Закарпатської області та залягав на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, зазначили в центрі.

Протягом 2020-2023 рр. в районі міста Ужгород було зареєстровано 7 землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно.

Останній зареєстрований землетрус в даному районі був зафіксований 14.01.2022 року з магнітудою 1,5.

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Теги: землетрус, захід України
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