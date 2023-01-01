Більше, ніж Молдова: скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення





Про це повідомляє



"Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.



В "СтратКомі" зазначають, що це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля.



"І близько 15 таких міст, як Москва", - додали військові.



Контрнаступ ЗСУ



Українські сили оборони вже майже два місяці ведуть контрнаступ на кількох напрямках, звільняючи територію України від окупантів, які вторглися 24 лютого 2022 року.



Наразі вже вдалося звільнити до 10 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також просунутися на тих територіях, які були захоплені РФ ще у 2014 році. Зокрема, одним із останніх звільнених пунктів стало село Старомайорське Донецької області.



Для довідки



Площа Молдови - 33 846 км²;



Площа Ізраїлю - 20 770 км²;



Площа Москви - 2561,5 км².

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З лютого 2022 року, коли Росія вдерлася на територію України, військові вже звільнили понад 40 тисяч кв. км. Це більше, ніж територія Молдови.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ."Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.В "СтратКомі" зазначають, що це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля."І близько 15 таких міст, як Москва", - додали військові.Контрнаступ ЗСУУкраїнські сили оборони вже майже два місяці ведуть контрнаступ на кількох напрямках, звільняючи територію України від окупантів, які вторглися 24 лютого 2022 року.Наразі вже вдалося звільнити до 10 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також просунутися на тих територіях, які були захоплені РФ ще у 2014 році. Зокрема, одним із останніх звільнених пунктів стало село Старомайорське Донецької області.Площа Молдови - 33 846 км²;Площа Ізраїлю - 20 770 км²;Площа Москви - 2561,5 км².

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