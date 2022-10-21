На Волині ремонтують 54-метровий міст, який збудували минулого століття

На Волині ремонтують 54-метровий міст, який збудували минулого століття
На автодорозі Стара Вижівка — Буцин, що в Ковельському району, дорожники розпочали ремонт мосту завдовжки 54 метри. Цей мостовий перехід у селищі Стара Вижівка спорудили 1978-го року і відтоді не ремонтували.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в області, пише Суспільне.

Наразі відбуваються підготовчі й демонтажні роботи на правій частині залізобетонного мосту, який за 45 років експлуатації зазнав руйнувань.

На цьому об'єкті дорожники відремонтують опори, влаштують монолітні залізобетонні накладні плити, гідроізоляцію, деформаційні шви, відновлять та посилять захист конструкцій мосту, облаштують систему водовідведення, вкладуть тротуарні консолі, а також пішохідні доріжки на підходах до мосту, встановлять бар'єрне та перильне огородження, а також встелять асфальт та нанесуть розмітку.

Рух автотранспорту на ділянці організували лівою смугою шляху в обох напрямках. Водіїв просять стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту.

Як додали в Службі відновлення, наразі мостовики ремонтують ще дві штучні споруди в області: у селі Журавники та неподалік села Шклинь Луцького району.

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Теги: Волинь, міст, ремонт
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Коментарі 1
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В нас всі мости збудовані минулого століття, а також школи, лікарні та інша інфраструктура.
За рідким виключенням.
За останні 30 років масово будуються тільки багатоповерхівки і заробляються шаленні на тому гроші.
А школи і дистадки лишаються з " минулого століття" нових чомусь не будують...
Невигідно напевно...
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