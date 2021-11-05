Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародну пошту





Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий, відповідну постанову уряд схвалив 8 серпня, пише



Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.



“Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни”, − зазначив Драпʼятий.



Постановою також визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами міністерства внутрішніх справ.



“Це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн (вересень 2023 року)”, − додав урядовець.



Станом на сьогодні посвідчення водія можна обміняти через застосунок Дія, або в електронному кабінеті водія, і в межах України − поштовим звʼязком. За неповний рік цією опцією скористалися більше 25 000 осіб.



Нагадаємо, Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України спростив отримання та оформлення техпаспорта і номерних знаків.Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ, відповідну постанову уряд схвалив 8 серпня, пише LB.ua Посвідчення водія можна буде пересилати через міжнародні поштові відправлення.“Ця опція є особливо актуальною в умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли громадяни нашої держави, проживаючи за кордоном, зможуть здійснити обмін посвідчення водія через Дію або ЕКВ, отримавши пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни”, − зазначив Драпʼятий.Постановою також визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС з іншими суб’єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами міністерства внутрішніх справ.“Це питання є важливим, зокрема, з огляду на комплексну підготовку до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн (вересень 2023 року)”, − додав урядовець.Станом на сьогодні посвідчення водія можна обміняти через застосунок Дія, або в електронному кабінеті водія, і в межах України − поштовим звʼязком. За неповний рік цією опцією скористалися більше 25 000 осіб.Нагадаємо, Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

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