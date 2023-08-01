Україні треба значно більше ППО і F-16, − Зеленський
Сьогодні, 01:32
Україні треба ще більше засобів протиповітряної оборони, а також сучасні винищувачі, щоб мати змогу захистити мирних мешканців від ракет російських окупантів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 серпня, пише Українська правда.
Президент подякував Німеччині за додаткові установки "Петріот", але водночас згадав, що росіяни знову вдарили по Запоріжжю, у результаті чого загинули мирні люди.
"Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них. Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба.
На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад", - йдеться в повідомленні.
Він також додав, що Україна готує і "більше конкретики" щодо сучасних винищувачів для українських воїнів.
"Не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі", − підсумував Зеленський.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 серпня, пише Українська правда.
Президент подякував Німеччині за додаткові установки "Петріот", але водночас згадав, що росіяни знову вдарили по Запоріжжю, у результаті чого загинули мирні люди.
"Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них. Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба.
На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад", - йдеться в повідомленні.
Він також додав, що Україна готує і "більше конкретики" щодо сучасних винищувачів для українських воїнів.
"Не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі", − підсумував Зеленський.
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