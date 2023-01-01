Добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня

Сьогодні, 9 серпня,зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Лучанкастала золотою призеркою чемпіонату Європи з жиму лежачи, який відбувся в місті Мериньяк у Франції.Спортсменка посіла першу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 47 кілограмів.Зі слів тренера, жим із вагою 102,5 кг — це новий особистий рекорд Оксани Мотрунчик. Попередню вагу у 100 кг важкоатлетці зафіксували на чемпіонаті світу, який відбувся цієї весни в Південній Африці.Луцькі медпрацівники зібрали гроші та придбали позашляховик, який відправиться на передову.Повнопривідний дизельний позашляховик КІА придбано коштом колективу Центру реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади. Медпрацівники центру перерахували на потреби ЗСУ частину власного заробітку – близько 160 тисяч гривень.Волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці", який діє в місті Рожище Луцького району, військове командування 110-тої окремої механізованої бригади нагородило символічними відзнаками.Значки із написами "волонтер" для 15 юних рожищан, які допомагають ЗСУ, підготували та передали поштою.Раніше "Бандерівці" отримували подяки від військових із 14-ої бригади, серед яких прапор із зони бойових дій, з села Гряниківка Харківської області.Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,◾ танків ‒ 4 262 (+8) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,◾ артилерійських систем – 5 013 (+17) од,◾ РСЗВ – 711 (+2) од,◾ засоби ППО ‒ 469 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 312 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),◾ крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,◾ спеціальна техніка ‒ 742 (+5).На сході України волинські тероборонівці підбили російський танк «Владімір»."Бійці Ковельського батальйону 100 обр ТрО вистежили російський танк Т-90 «Владімір» і за допомогою безпілотника скинули на орківську бронетехніку ну ду-у-уже гарячий «подарунок»!Клятий «Владімір» (щоправда, ще не той кремлівський миршавець – але на все своя черга!) палав справді ефектно! – Аж чортяки у пеклі прицмокували язиками, дивлячись на цю картину і уявляючи, як вони підкидатимуть дровенят під казан зі смолою, в якому поволеньки закипатиме вже інший «владімір»", - йдеться в повідомленні.6-річну дівчинку з Ковеля, якій у Києві вперше в Україні пересадили серце від померлого хлопчика, виписали з лікарні."Шестирічна Соломійка точно запам'ятає сьогоднішній день, адже вона успішно пройшла реабілітаційний період після трансплантації та нарешті виписується з лікарні. В ніч з 9 на 10 липня 2023 року в Інститут серця МОЗ України їй пересадили серце. Це перший випадок трансплантації серця дитині від дитини.Повне 14-томне зібрання творів Лесі Українки, підготовлене у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, передано в бібліотечний фонд Суботньої школи імені Лесі Українки Українського Товариства Бразилії (м. Курітіба).Тепер усі, хто бажає доторкнутися до творчої спадщини великої Українки в Бразилії, мають таку можливість!Служба зайнятості запрошує на навчання за професією «водій тролейбуса» з подальшим працевлаштуванням.Інформують, що набір на навчання за професією «водій тролейбуса» оголосили на замовлення комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту».Навчання розпочнеться вже у серпні і триватиме 3 місяці.