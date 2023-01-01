Росія вдарила по Запоріжжю, двоє загиблих

Росія вдарила по Запоріжжю, двоє загиблих
Росіяни ввечері 9 серпня атакували житловий квартал Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Щодо наслідків сьогоднішньої ворожої атаки по житловому кварталу Запоріжжя. Наразі відомо про трьох загиблих та сімох постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким.

За попередньою інформацією, у пʼяти багатоповерхових будинках та у трьох закладах освіти повилітали вікна. Комунальники вже займаються ліквідацією наслідків рашистського удару", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці чергує комунальний автобус, працюють представники благодійних фондів, задіяно усі відповідні міські служби.
Росія вдарила по Запоріжжю, двоє загиблих


“Надточною” зброєю зруйнувано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки", - додав керівник ОВА Юрій Малашко.

Також відомо про 7 постраждалих.

Оновлено станом на 21.54.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загиблих двоє. Третю людину вдалося реанімувати.

"На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції. Рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих не виявили. Постраждали люди, які в час прильоту перебували на вулиці", - розповів міністр.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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