У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу в селі Сапогів Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 14:37.



На місці події працювали рятувальники 6-ї (м.Ківерці) та 1-ї (м.Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.



О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.



Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.



Фото Олександра Шумика.

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