У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО

У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній літній кухні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в селі Сапогів Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 14:37.

На місці події працювали рятувальники 6-ї (м.Ківерці) та 1-ї (м.Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.

О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.

Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО

Фото Олександра Шумика.

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Теги: Волинь, пожежа, літня кухня
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