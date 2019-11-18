У Луцькому районі горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 21:29
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яній літній кухні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в селі Сапогів Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 14:37.
На місці події працювали рятувальники 6-ї (м.Ківерці) та 1-ї (м.Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.
О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.
Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
Фото Олександра Шумика.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в селі Сапогів Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 14:37.
На місці події працювали рятувальники 6-ї (м.Ківерці) та 1-ї (м.Луцька) Державних пожежно-рятувальних частин.
О 15:26 вони ліквідували горіння, що повністю охопило дерев’яну будівлю.
Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється.
Фото Олександра Шумика.
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