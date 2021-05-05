У громаді на Волині збільшили суму, яку виділятимуть на поховання військових





Горохівський міський голова Віктор Годик пояснив виданню



«Вибір трун для поховання саме військовослужбовців зараз розширився, з'явилися моделі з написом «Слава Україні!» або ж з державною символікою. Їхня вартість є вищою за традиційні труни. Саме тому ми збільшили суму, яку заклали в міський бюджет для таких цілей», - розповів Віктор Годик.



До цього вартість поховання військовослужбовця становила 10 000 гривень. Аби затвердити зміни, у міській раді Горохова ухвалили рішення виконавчого комітету №121 «Про внесення змін до Порядку поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян».



Вартість послуг на поховання ВПО, невідомих та безрідних, які також покриває бюджет Горохівської міської ради, не змінилася і становить 5 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівській громаді збільшили суму, яку виділятимуть на поховання військовослужбовців. Вартість поховання відтепер коштуватиме міській владі 15 000 гривень.Горохівський міський головапояснив виданню ВСН , що йдеться про вартість поховань, яку необхідно закласти в бюджет для цих потреб. Адже поховання військовослужбовців відбувається коштом громади. Такі зміни пов'язані зі збільшенням вартості ритуальних товарів та приладь для похорону.«Вибір трун для поховання саме військовослужбовців зараз розширився, з'явилися моделі з написом «Слава Україні!» або ж з державною символікою. Їхня вартість є вищою за традиційні труни. Саме тому ми збільшили суму, яку заклали в міський бюджет для таких цілей», - розповів Віктор Годик.До цього вартість поховання військовослужбовця становила 10 000 гривень. Аби затвердити зміни, у міській раді Горохова ухвалили рішення виконавчого комітету №121 «Про внесення змін до Порядку поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян».Вартість послуг на поховання ВПО, невідомих та безрідних, які також покриває бюджет Горохівської міської ради, не змінилася і становить 5 000 гривень.

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