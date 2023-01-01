Якою буде погода на Волині завтра, 10 серпня

Якою буде погода на Волині завтра, 10 серпня
Завтра, 10 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, погода не буде надто спекотною.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що вночі на Волині буде без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ та гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°.

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Теги: погода, синоптики, прогноз
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