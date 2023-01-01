Якою буде погода на Волині завтра, 10 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Синоптики прогнозують, що вночі на Волині буде без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ та гроза.



Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 10 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, погода не буде надто спекотною.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Синоптики прогнозують, що вночі на Волині буде без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ та гроза.Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°.

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