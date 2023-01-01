Якою буде погода на Волині завтра, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 10 серпня, на Волині прогнозують мінливу хмарність, погода не буде надто спекотною.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі на Волині буде без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ та гроза.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі на Волині буде без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ та гроза.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°.
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