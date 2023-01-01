10 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження директор рекреаційного комплексу «Рестпарк» Назар Гусак( на фото), депутатка Рожищенської міської ради Інна Гайворонська, власниця луцького барбершопу «Red Barber» Ольга Куденчук.
Також цього дня особисте свято у журналістки Наталії Прач та фотографа Сергія Назарука.
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.
У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.
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Також цього дня особисте свято у журналістки Наталії Прач та фотографа Сергія Назарука.
Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.
Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.
10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.
У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.
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