10 серпня на Волині: гортаючи календар

Назар Гусак( на фото), депутатка Рожищенської міської ради Інна Гайворонська, власниця луцького барбершопу «Red Barber» Ольга Куденчук.



Також цього дня особисте свято у журналістки Наталії Прач та фотографа Сергія Назарука.



Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.



Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.



10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.



У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.

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