10 серпня на Волині: гортаючи календар

10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор рекреаційного комплексу «Рестпарк» Назар Гусак( на фото), депутатка Рожищенської міської ради Інна Гайворонська, власниця луцького барбершопу «Red Barber» Ольга Куденчук.

Також цього дня особисте свято у журналістки Наталії Прач та фотографа Сергія Назарука.

Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.

Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.

10 серпня 1876 року у Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.

У цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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