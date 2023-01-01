На відбудову Благодатівки на Херсонщині поїхали ще 30 будівельників з Волині





Як повідомили в обласній військовій адміністрації, добровольцями, які замінять інших будівельників, стали волонтери з Горохівської, Колківської, Торчинської, Цуманської, Підгайцівської та Боратинської громад, пише



З собою будівельники взяли усе необхідне обладнання. Також на Херсонщину везуть будівельну техніку: трактори та екскаватори.



"Спецтехніка допоможе волинським волонтерам-будівельникам, які уже декілька тижнів відновлюють пошкоджене після обстрілів та підтоплення житло", – додали в ОВА.



Що відомо про Благодатівку на Херсонщині



Населений пункт Благодатівка перебував під російською окупацією з березня 2022 року. А 5 вересня того ж року ЗСУ його звільнили.



Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Бериславському районі Херсонської області були затоплені 270 будинків, серед них і село Благодатівка.



За даними Волинської ОВА, у Благодатівці потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт. 17 споруд зруйновані повністю.

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