На відбудову Благодатівки на Херсонщині поїхали ще 30 будівельників з Волині
Сьогодні, 07:12
Ще 30 волонтерів-будівельників з Волині поїхали відбудовувати зруйновані російськими військами будинки у селі Благодатівка Калинівської громади на Херсонщині.
Як повідомили в обласній військовій адміністрації, добровольцями, які замінять інших будівельників, стали волонтери з Горохівської, Колківської, Торчинської, Цуманської, Підгайцівської та Боратинської громад, пише Суспільне.
З собою будівельники взяли усе необхідне обладнання. Також на Херсонщину везуть будівельну техніку: трактори та екскаватори.
"Спецтехніка допоможе волинським волонтерам-будівельникам, які уже декілька тижнів відновлюють пошкоджене після обстрілів та підтоплення житло", – додали в ОВА.
Що відомо про Благодатівку на Херсонщині
Населений пункт Благодатівка перебував під російською окупацією з березня 2022 року. А 5 вересня того ж року ЗСУ його звільнили.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Бериславському районі Херсонської області були затоплені 270 будинків, серед них і село Благодатівка.
За даними Волинської ОВА, у Благодатівці потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт. 17 споруд зруйновані повністю.
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Як повідомили в обласній військовій адміністрації, добровольцями, які замінять інших будівельників, стали волонтери з Горохівської, Колківської, Торчинської, Цуманської, Підгайцівської та Боратинської громад, пише Суспільне.
З собою будівельники взяли усе необхідне обладнання. Також на Херсонщину везуть будівельну техніку: трактори та екскаватори.
"Спецтехніка допоможе волинським волонтерам-будівельникам, які уже декілька тижнів відновлюють пошкоджене після обстрілів та підтоплення житло", – додали в ОВА.
Що відомо про Благодатівку на Херсонщині
Населений пункт Благодатівка перебував під російською окупацією з березня 2022 року. А 5 вересня того ж року ЗСУ його звільнили.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Бериславському районі Херсонської області були затоплені 270 будинків, серед них і село Благодатівка.
За даними Волинської ОВА, у Благодатівці потребують відновлення 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт. 17 споруд зруйновані повністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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