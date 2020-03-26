Жителів волинської громади вчили основам військової справи. ФОТО

У Боратинській громаді Луцького району з 1 липня відбуваються навчання населення, що спрямовані на формування знань, умінь і навичок, фізичних та психологічних якостей необхідних для виконання визначених завдань у воєнний стан.Станом на 3 серпня вже провели навчання у всіх громадах Луцького району, де взяли участь 1160 осіб, — про це інформують у Боратинській громаді, посилаючись на ШтабіЛуцького району територіальної оборони №3.Предметами базової підготовки до національного спротиву є: національно-патріотична підготовка, психологічна підготовка, заходи безпеки, безпека бою, виживання, тактична підготовка, підготовка з РХБЗ, інженерна підготовка, вогнева підготовка, підготовка зі зв’язку та інші. Особливу увагу населення приділили тактичній медицині, особливо домедичній допомозі, ознакам та правилам надання домедичної допомоги при непритомності, перегріві, переохолоджені, принципам особистої гігієни, застосуванню різних видів пов’язок і способам їх накладання, проведенню огляду пораненого, вчились зупиняти кровотечу за допомогою турнікету.Днями у Боратинській громаді провели чергове навчання. 160 мешканців громади навчалися основам військової справи за участі сертифікованих інструкторів та представників штабу територіальної оборони Луцького району №3 у взаємодії з керівництвом Боратинської ТГ та Луцької районної військової адміністрації. 80% з відвідувачів заходу — жінки.