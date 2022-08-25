На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО

У Мстишині учні місцевої гімназії, яка славиться своїми екологічними ініціативами, спільно з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром збирали трави для цілющих чаїв, призначених воїнам ЗСУ.Вже невдовзі ароматні трави Волині, дбайливо зібрані, засушені та запаковані дитячими рученятами, зігріватимуть і лікуватимуть захисників на фронті. До складу цих чаїв увійшли різні інгрідієнти: листя малини, суниці, чорничника, цвіт ромашки, липи та інших корисних рослин, - йдеться на сайті Боратинської громади.Екоактивістка, яка викладає біологію у Мстишинській гімназії та очолює екологічний гурток, брала безпосередню участь у організації та реалізації цієї акції. За її словами, минулого року разом з учнями вони уже збирали трави для воїнів: того разу це були чорнобривці. Чай з цих квітів володіє відмінними протизастудними властивостями.«У теперішньому зборі взяло участь понад 10 дітей, але до справи вони долучали свої сім’ї: батьків, братів, сестер, тому можна сказати, що участь взяло значно більше людей. Частина чаїв уже готова і розфасована, її відправимо найближчим часом. Частина трав ще сушиться. Ця акція ще не закінчилася, вона триватиме, поки буде сезон».Ольга вважає, що «ароматна» благодійність приховує не лише практичну, але й душевну користь:«Добрі справи об’єднують людей, сім’ї, діток. Коли ми робимо добро у єднанні, ми стаємо сильнішими, натхненнішими. А це нам зараз дуже потрібно. Коли ж єднаються діти, ще й поширюючи добрі ідеї у своїх родинах, це вселяє віру у світле майбутнє країни».