На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО

На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО
У Мстишині учні місцевої гімназії, яка славиться своїми екологічними ініціативами, спільно з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром збирали трави для цілющих чаїв, призначених воїнам ЗСУ.

Вже невдовзі ароматні трави Волині, дбайливо зібрані, засушені та запаковані дитячими рученятами, зігріватимуть і лікуватимуть захисників на фронті. До складу цих чаїв увійшли різні інгрідієнти: листя малини, суниці, чорничника, цвіт ромашки, липи та інших корисних рослин, - йдеться на сайті Боратинської громади.
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО

Екоактивістка Ольга Сергійчук, яка викладає біологію у Мстишинській гімназії та очолює екологічний гурток, брала безпосередню участь у організації та реалізації цієї акції. За її словами, минулого року разом з учнями вони уже збирали трави для воїнів: того разу це були чорнобривці. Чай з цих квітів володіє відмінними протизастудними властивостями.
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО

«У теперішньому зборі взяло участь понад 10 дітей, але до справи вони долучали свої сім’ї: батьків, братів, сестер, тому можна сказати, що участь взяло значно більше людей. Частина чаїв уже готова і розфасована, її відправимо найближчим часом. Частина трав ще сушиться. Ця акція ще не закінчилася, вона триватиме, поки буде сезон».
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО
На Волині школярі збирають трави для чаїв українським військовим. ФОТО

Ольга вважає, що «ароматна» благодійність приховує не лише практичну, але й душевну користь:

«Добрі справи об’єднують людей, сім’ї, діток. Коли ми робимо добро у єднанні, ми стаємо сильнішими, натхненнішими. А це нам зараз дуже потрібно. Коли ж єднаються діти, ще й поширюючи добрі ідеї у своїх родинах, це вселяє віру у світле майбутнє країни».


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Теги: Волинь, Мстишин, Боратинська громада, волонтерство, діти
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