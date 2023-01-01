Майже 40 бойових зіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

На фронті протягом минулої доби, 10 серпня, відбулося 39 бойових зіткнень. Росіяни атакували Україну дронами, із реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснили 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби ЗСУ знищили сім ударних дронів типу «Шахед».Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаударів у районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.окупанти безрезультатно наступали в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.противник завдав авіаударів у районах Макіївки, Невського, Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артобстрілів зазнали шість населених пунктів.Бахмутський: росіяни марно наступали в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаудару в районі Сєверного, артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар’їнки Донецької області. Артобстрілів зазнали понад 10 населених пунктів на Донеччині.ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення у районі Старомайорського Донецької області, завдав там авіаудару. Артобстрілів зазнали сім населених пунктів на Донеччині.росіяни завдали авіаудару в районі Малої Токмачки. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Запорізької області та Нікополь — Дніпропетровської.окупанти завдали авіаудару в районі Козацького Херсонської області. Артобстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.Сили оборони продовжують наступати. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.