Курс валют у Луцьку 11 серпня

Курс валют у Луцьку 11 серпня
11 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.70.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадженняЕ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк, долар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні сьогодні запрацювали 50 нових камер фіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 09:22
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 11 серпня
Сьогодні, 09:13
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
Майже 40 бойових зіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 08:47
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 20 квітня Курс валют у Луцьку 20 квітня
20 квітень, 09:19
Курс валют у Луцьку 19 квітня Курс валют у Луцьку 19 квітня
19 квітень, 09:16
Курс валют у Луцьку на 25 грудня Курс валют у Луцьку на 25 грудня
25 грудень, 2020, 09:40
Курс валют у Луцьку на 24 грудня Курс валют у Луцьку на 24 грудня
24 грудень, 2020, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині триває перевірка пасажирських перевезень: які порушення знайшли
Сьогодні, 09:57
 0
В Україні сьогодні запрацювали 50 нових камер фіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 09:22
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 11 серпня
Сьогодні, 09:13
 0
Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8