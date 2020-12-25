Курс валют у Луцьку 11 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.60.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.30.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 серпня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.00, а продають за – 41.60.Щодо польського злотого, то його купують за 9.15, а продають за 9.30.

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