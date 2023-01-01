Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу





Про це свідчать дані Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 4290 (+12) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,

• артилерійських систем – 5043 (+15) од,

• РСЗВ – 713 (+2) од,

• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 313 (+0) од,

• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,

• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,

• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.Про це свідчать дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,• танків ‒ 4290 (+12) од,• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,• артилерійських систем – 5043 (+15) од,• РСЗВ – 713 (+2) од,• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 313 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.

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