Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу

Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.

Про це свідчать дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4290 (+12) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
• артилерійських систем – 5043 (+15) од,
• РСЗВ – 713 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.

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Теги: втрати ворога, Генштаб
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