Оприлюднили дані про втрати росії на війні за минулу добу
Сьогодні, 09:04
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.
Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4290 (+12) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
• артилерійських систем – 5043 (+15) од,
• РСЗВ – 713 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.
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Про це свідчать дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4290 (+12) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
• артилерійських систем – 5043 (+15) од,
• РСЗВ – 713 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 313 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
• крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
• спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.
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