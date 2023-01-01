На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО

На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали автомобіль для захисників України.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.

"За кошти працівників виконкому спільною з волонтеркою і депутаткою Яною Никитюк придбали пікап марки Isuzu", - йдеться у дописі на сторінці міської ради.
На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО


Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, війна, допомога
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