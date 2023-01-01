На Волині представники міськради купили військовим автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Нововолинську представники виконавчого комітету міської ради зібрали кошти та придбали автомобіль для захисників України.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
"За кошти працівників виконкому спільною з волонтеркою і депутаткою Яною Никитюк придбали пікап марки Isuzu", - йдеться у дописі на сторінці міської ради.
Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської міської ради.
"За кошти працівників виконкому спільною з волонтеркою і депутаткою Яною Никитюк придбали пікап марки Isuzu", - йдеться у дописі на сторінці міської ради.
Уже цього тижня авто вирушає на Схід до наших хлопців і буде працювати на Перемогу.
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