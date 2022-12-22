На Волині триває перевірка пасажирських перевезень: які порушення знайшли





На порушників вимог транспортного законодавства склали 18 актів, — розповів В’ячеслав Козлов.



Які порушення уже зафіксували



Зі слів В'ячеслава Козлова, у водіїв перевіряють документи — схему маршруту, розклад руху, наявність таблиці вартості проїзду, посвідчення відповідної категорії, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.



"Найбільш типові порушення — це схеми маршруту, розкладу руху, недоукомлектована візуальна інформація, а також порушення режиму праці та відпочинку водіями. Коли виявляються такі порушення складається відповідний акт", — додав інспектор.



За недотримання норм транспортного законодавства водіям і перевізникам передбачено штраф від 170 до 17 тисяч гривень, в залежності від порушення.



Як відбуваються перевірки



10 серпня працівники Укртрансбезпеки здійснили перевірку на одній із кінцевих зупинок маршруток у Луцьку.



Порушення виявили у водія маршрутки №25 — в автобусі були відсутні позначки "вхід" і "вихід".



"Протягом двох місяців буде прийнято рішення, яку міру відповідальності застосовувати до перевізника. В даному випадку передбачено попередження. Якщо повторно буде виявлено, то тоді штраф буде 680 гривень", — сказав інспектор.



Перевіряли в автобусах також наявність вогнегасників і аптечок. Побували інспектори і на Луцькій автостанції.



"У мене в салоні нічого не обірвано, покрашений. Це залежить від водіїв і підприємців. Проходимо медкомісію, тиск міряють, заходить механік і визначає техогляд автобуса — тяги, кардан, все, як має бути, аби випустити в рейс", — сказав один з водіїв міжміського транспорту Анатолій Приходько.



Зі слів старшого інспектора відділу Укртрансбезпеки В’ячеслава Козлова, перевірки пасажирських перевезень на Волині триватимуть до кінця серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 4 серпня на Волині триває перевірка автобусів і транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Станом на 10 серпня працівники Укртрансбезпеки перевірили понад сотню транспортних засобів.На порушників вимог транспортного законодавства склали 18 актів, — розповів Суспільному старший інспектор відділу Укртрансбезпеки в областіЗі слів В'ячеслава Козлова, у водіїв перевіряють документи — схему маршруту, розклад руху, наявність таблиці вартості проїзду, посвідчення відповідної категорії, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу."Найбільш типові порушення — це схеми маршруту, розкладу руху, недоукомлектована візуальна інформація, а також порушення режиму праці та відпочинку водіями. Коли виявляються такі порушення складається відповідний акт", — додав інспектор.За недотримання норм транспортного законодавства водіям і перевізникам передбачено штраф від 170 до 17 тисяч гривень, в залежності від порушення.10 серпня працівники Укртрансбезпеки здійснили перевірку на одній із кінцевих зупинок маршруток у Луцьку.Порушення виявили у водія маршрутки №25 — в автобусі були відсутні позначки "вхід" і "вихід"."Протягом двох місяців буде прийнято рішення, яку міру відповідальності застосовувати до перевізника. В даному випадку передбачено попередження. Якщо повторно буде виявлено, то тоді штраф буде 680 гривень", — сказав інспектор.Перевіряли в автобусах також наявність вогнегасників і аптечок. Побували інспектори і на Луцькій автостанції."У мене в салоні нічого не обірвано, покрашений. Це залежить від водіїв і підприємців. Проходимо медкомісію, тиск міряють, заходить механік і визначає техогляд автобуса — тяги, кардан, все, як має бути, аби випустити в рейс", — сказав один з водіїв міжміського транспортуЗі слів старшого інспектора відділу Укртрансбезпеки В’ячеслава Козлова, перевірки пасажирських перевезень на Волині триватимуть до кінця серпня.

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