Наєв показав, як на Рівненщині укріплюють кордон з Білоруссю. ВІДЕО

Сергій Наєв перевірив укріплення кордону на північних рубежах, зокрема, у Рівненській області.



Про це



Командувачі та командири на місцях отримали чіткі завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури.



"Звісно, що треба контролювати виконання визначених їм завдань, але, крім контролю, необхідно ще й допомагати виконувати ці завдання. Зокрема, на ділянці кордону на території Рівненської області збільшили кількість спостережних постів, відкрили більше 15 нових опорних позицій, уклали десятки тисяч мін і серед них не менше 20% - це протипіхотні міни в керованому варіанті", - розповів Наєв.



Генерал-лейтенант зазначив, що зараз загрози немає, але вона може утворитися надалі.



"І для того, щоб ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше півтора місяця", - зазначив Наєв.



На даний час на цьому напрямку зараз немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантперевірив укріплення кордону на північних рубежах, зокрема, у Рівненській області.Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.Командувачі та командири на місцях отримали чіткі завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури."Звісно, що треба контролювати виконання визначених їм завдань, але, крім контролю, необхідно ще й допомагати виконувати ці завдання. Зокрема, на ділянці кордону на території Рівненської області збільшили кількість спостережних постів, відкрили більше 15 нових опорних позицій, уклали десятки тисяч мін і серед них не менше 20% - це протипіхотні міни в керованому варіанті", - розповів Наєв.Генерал-лейтенант зазначив, що зараз загрози немає, але вона може утворитися надалі."І для того, щоб ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше півтора місяця", - зазначив Наєв.На даний час на цьому напрямку зараз немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції.

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