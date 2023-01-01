СБУ оголосила підозру екслідеру Комуністичної партії Симоненку

Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до росії у супроводі спецназу рф.



Про це



Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка – колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію рф.



На період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії щодо його «евакуації» до країни-агресора.



Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф.



Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку і забезпечив продовольством.

Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі.



Звідти він переїхав до росії, де його призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання «Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу».

Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми рф Геннадієм Зюгановим.



Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики москви.



Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі.



Під час свого виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій «л/днр».



Крім того, за даними слідства, 21 - 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з’їзді «антифашистського форуму», який відбувся у мінську.



Там він висловлювався за продовження агресивної війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї рф.



На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації);



▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації;).



Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.



Досудове розслідування триває.

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