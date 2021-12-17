У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса

Юрій Дісса, 1982 року народження.



Про це повідомляє



Військовий був мобілізований в травні 2022 року. Служив в 14 окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого. Звільнений з військової служби за станом здоров’я в липні цього року.



«Віримо, що пролита кров наших мужніх Героїв не пройде безслідно, ці факти відваги стануть нашою історією, що твориться на шляху до Перемоги», – йдеться у повідомленні громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через важку недугу помер військовослужбовець з Горохова, 1982 року народження.Про це повідомляє Горохівська міська територіальна громада Військовий був мобілізований в травні 2022 року. Служив в 14 окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого. Звільнений з військової служби за станом здоров’я в липні цього року.«Віримо, що пролита кров наших мужніх Героїв не пройде безслідно, ці факти відваги стануть нашою історією, що твориться на шляху до Перемоги», – йдеться у повідомленні громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію