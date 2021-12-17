У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса

У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса
Через важку недугу помер військовослужбовець з Горохова Юрій Дісса, 1982 року народження.

Про це повідомляє Горохівська міська територіальна громада.

Військовий був мобілізований в травні 2022 року. Служив в 14 окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого. Звільнений з військової служби за станом здоров’я в липні цього року.

«Віримо, що пролита кров наших мужніх Героїв не пройде безслідно, ці факти відваги стануть нашою історією, що твориться на шляху до Перемоги», – йдеться у повідомленні громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Вічна пам'ять!

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Теги: Юрій Дісса, смерть, Горохів
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