У 27-річного волинянина поліцейські виявили вдома незаконну деревину, зброю та набої

Співробітники Ковельського районного управління викрили у незаконній порубці лісу 27-річного жителя села Гулівка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що чоловік неодноразово займався цим промислом. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання волинянина вилучили велику кількість деревини, гроші, здобуті незаконним шляхом, окрім цього, поліцейські виявили автомат АК-74, незареєстрований у законному порядку, та патрони до нього.Усе це скерували для експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ст. 246 та 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Триває розслідування.