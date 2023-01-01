17-річний волинянин, який постраждав у ДТП, потребує допомоги
Сьогодні, 12:20
17-річний житель волинського села Облапи Микола Скулинець, який постраждав у ДТП, потребує допомоги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли волонтери ковельської ГО «Діємо вже».
Зазначають, що біда трапилася у родині їхньої колеги – волонтерки Любові Зубрикової.
Племінник пані Любові – 17-річний Микола – внаслідок аварії отримав численні травми. Наразі хлопець перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
У медичній довідці, яку надали родичі Миколи, зазначають, що у хлопця – політравма.
«Закрита черепно-мозкова травма важкого ступеня. Забій головного мозку. Перелом кісток основи, склепіння та лицевого черепа. Закрита травма грудної клітки. Забій легень. Правобічний пневмоторакс. Медіастиніт. Забійні рани та множинні садна обличчя, шиї, кінцівок та тулуба. Закритий перелом першого ребра зліва. Термічний опік 1-ПІ ступеня лівої стопи», – так звучить діагноз Миколи.
Сьогодні, 11 серпня, хлопця оперуватимуть, тож пані Любов просить підтримати хлопця, рідні яких активно працюють на фронті і в тилу, фінансово.
«Зараз дядько Миколи захищає нас усіх на передовій. Мама і тітки другий рік безкінечно допомагають нашим бійцям. Організували «Облапську волонтерочку» для забезпечення потреб ЗСУ і інших людей які постраждали під час війни. Усе можливе і неможливе роблять для перемоги», – пише Любов Зубрикова.
Реквізити для допомоги
Номер картки ПриватБанк: 5168 7427 2932 3497 (Зубрикова Л. А.)
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли волонтери ковельської ГО «Діємо вже».
Зазначають, що біда трапилася у родині їхньої колеги – волонтерки Любові Зубрикової.
Племінник пані Любові – 17-річний Микола – внаслідок аварії отримав численні травми. Наразі хлопець перебуває у відділенні дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.
У медичній довідці, яку надали родичі Миколи, зазначають, що у хлопця – політравма.
«Закрита черепно-мозкова травма важкого ступеня. Забій головного мозку. Перелом кісток основи, склепіння та лицевого черепа. Закрита травма грудної клітки. Забій легень. Правобічний пневмоторакс. Медіастиніт. Забійні рани та множинні садна обличчя, шиї, кінцівок та тулуба. Закритий перелом першого ребра зліва. Термічний опік 1-ПІ ступеня лівої стопи», – так звучить діагноз Миколи.
Сьогодні, 11 серпня, хлопця оперуватимуть, тож пані Любов просить підтримати хлопця, рідні яких активно працюють на фронті і в тилу, фінансово.
«Зараз дядько Миколи захищає нас усіх на передовій. Мама і тітки другий рік безкінечно допомагають нашим бійцям. Організували «Облапську волонтерочку» для забезпечення потреб ЗСУ і інших людей які постраждали під час війни. Усе можливе і неможливе роблять для перемоги», – пише Любов Зубрикова.
Реквізити для допомоги
Номер картки ПриватБанк: 5168 7427 2932 3497 (Зубрикова Л. А.)
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