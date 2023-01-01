У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів

15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» відЕкспертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.Анна та Аліна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL», експерти із розробки та впровадження системи НАССР, систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, а також сертифікації виробництва та продукції.Тетяна — менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом у ресторанній справі. Пройшла шлях від офіціанта до керівника, а зараз веде проєкти від формування ідеї до закриття/реорганізації.▪️ з легкістю пройти державний контроль закладу від санепідемстанції або Держпродспоживслужби▪️ запобігти штрафам▪️ підібрати компетентний персонал й рівномірно розподілити обов’язки▪️ проводити закупку без головного болю▪️ приймати та обліковувати продукцію▪️ шукати підрядників для закладу▪️ на відмінно контролювати безпеку харчових продуктів▪️коректно відповідати на скарги споживача▪️підготуватись до перевірки щодо НАССРДводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.15-16 серпня, 10:00-13:00вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверхВнесок за участь: 2 800 грнКількість місць обмежена: 35 місцьобов’язковаЯкі ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку, а також на сайті та в соцмережах центру.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».