У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
Сьогодні, 12:13
15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» від Аліна Саць, Анни Черноти, Тетяни Акперової.
Експертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.
Анна та Аліна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL», експерти із розробки та впровадження системи НАССР, систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, а також сертифікації виробництва та продукції.
Тетяна — менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом у ресторанній справі. Пройшла шлях від офіціанта до керівника, а зараз веде проєкти від формування ідеї до закриття/реорганізації.
Після інтенсиву ресторатори зможуть:
▪️ з легкістю пройти державний контроль закладу від санепідемстанції або Держпродспоживслужби
▪️ запобігти штрафам
▪️ підібрати компетентний персонал й рівномірно розподілити обов’язки
▪️ проводити закупку без головного болю
▪️ приймати та обліковувати продукцію
▪️ шукати підрядників для закладу
▪️ на відмінно контролювати безпеку харчових продуктів
▪️коректно відповідати на скарги споживача
▪️підготуватись до перевірки щодо НАССР
Дводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.
Коли: 15-16 серпня, 10:00-13:00
Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх
Внесок за участь: 2 800 грн
Кількість місць обмежена: 35 місць
Реєстрація обов’язкова
Які ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку можна прочитати тут, а також на сайті та в соцмережах центру.
Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Експертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.
Анна та Аліна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL», експерти із розробки та впровадження системи НАССР, систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, а також сертифікації виробництва та продукції.
Тетяна — менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом у ресторанній справі. Пройшла шлях від офіціанта до керівника, а зараз веде проєкти від формування ідеї до закриття/реорганізації.
Після інтенсиву ресторатори зможуть:
▪️ з легкістю пройти державний контроль закладу від санепідемстанції або Держпродспоживслужби
▪️ запобігти штрафам
▪️ підібрати компетентний персонал й рівномірно розподілити обов’язки
▪️ проводити закупку без головного болю
▪️ приймати та обліковувати продукцію
▪️ шукати підрядників для закладу
▪️ на відмінно контролювати безпеку харчових продуктів
▪️коректно відповідати на скарги споживача
▪️підготуватись до перевірки щодо НАССР
Дводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.
Коли: 15-16 серпня, 10:00-13:00
Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх
Внесок за участь: 2 800 грн
Кількість місць обмежена: 35 місць
Реєстрація обов’язкова
Які ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку можна прочитати тут, а також на сайті та в соцмережах центру.
Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підприємцям Волині варто очікувати візитів податківців: чому і до кого можуть прийти
Сьогодні, 12:34
17-річний волинянин, який постраждав у ДТП, потребує допомоги
Сьогодні, 12:20
У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
Сьогодні, 12:13
У 27-річного волинянина поліцейські виявили вдома незаконну деревину, зброю та набої
Сьогодні, 12:00
Медіа