У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів

У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
15 та 16 серпня у центрі Дія.Бізнес пройде дводенний інтенсив «Де і коли розпочинається відповідальність ресторатора?» від Аліна Саць, Анни Черноти, Тетяни Акперової.

Експертки з Луцька розкажуть, як впровадити систему НАССР для закладів харчування.

Анна та Аліна — співзасновниці технічного бюро «A-SKILL», експерти із розробки та впровадження системи НАССР, систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, а також сертифікації виробництва та продукції.

Тетяна — менеджер з сервісу та персоналу із 14-річним досвідом у ресторанній справі. Пройшла шлях від офіціанта до керівника, а зараз веде проєкти від формування ідеї до закриття/реорганізації.

Після інтенсиву ресторатори зможуть:

▪️ з легкістю пройти державний контроль закладу від санепідемстанції або Держпродспоживслужби
▪️ запобігти штрафам
▪️ підібрати компетентний персонал й рівномірно розподілити обов’язки
▪️ проводити закупку без головного болю
▪️ приймати та обліковувати продукцію
▪️ шукати підрядників для закладу
▪️ на відмінно контролювати безпеку харчових продуктів
▪️коректно відповідати на скарги споживача
▪️підготуватись до перевірки щодо НАССР

Дводенну програму події дивіться на сайті Дія.Бізнес у Луцьку.

Коли: 15-16 серпня, 10:00-13:00
Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх
Внесок за участь: 2 800 грн
Кількість місць обмежена: 35 місць
Реєстрація обов’язкова

Які ще події відбудуться цього місяця у Дія.Бізнес у Луцьку можна прочитати тут, а також на сайті та в соцмережах центру.

Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



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Теги: ресторатори, навчання, Дія.Бізнес, інтенсив
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