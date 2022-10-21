Підприємцям Волині варто очікувати візитів податківців: чому і до кого можуть прийти

Підприємцям Волині варто очікувати візитів податківців: чому і до кого можуть прийти
Про особливості повернення на «довоєнну» систему оподаткування волинським підприємцям у містах та селах Волині розповідають фахівці податкового аудиту, оподаткування фізичних осіб та контролю за обігом підакцизних товарів Головного управління ДПС у Волинській області.

Робочі групи, які інформують з питань реєстрації РРО/ПРРО та поновлення відповідальності за порушення законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, розпочали роботу з 8 серпня, повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Зауважують, що відновили відповідальність за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

З 1 жовтня у разі встановлення контролюючими органами факту непроведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовувати фінансові санкції.

Умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО/ПРРО є реєстрація РРО та/або ПРРО в контролюючому органі. Із переліком відповідальних осіб, у яких можна отримати консультаційну допомогу щодо застосування ПРРО, можна ознайомитися за посиланням на субсайті Головного управління ДПС у Волинській області.

Тож представникам бізнесу Волині, яких закон зобов’язує працювати з РРО, варто очікувати візиту податкових інспекторів.

Втім, наголошують, наразі місія податківців – не перевіряти, а переконати підприємців працювати з дотриманням законодавчих вимог.

Насамперед, представники податкової служби в області розповідають про скасування можливості для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок, а також інформують про вимоги до застосування РРО представниками бізнесу, зокрема і спрощенцями, за виключенням І групи.

Податківці переконані, що таке спілкування сприяє налагодженню конструктивної комунікації з представниками місцевого бізнесу. оскільки дозволяє зорієнтувати представників підприємництва у змінах, внесених Законом № 3219-IX.

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Теги: РРО/ПРРО, податківці, робочі групи
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