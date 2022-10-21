Підприємцям Волині варто очікувати візитів податківців: чому і до кого можуть прийти





Робочі групи, які інформують з питань реєстрації РРО/ПРРО та поновлення відповідальності за порушення законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій, розпочали роботу з 8 серпня, повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.



Зауважують, що відновили відповідальність за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».



З 1 жовтня у разі встановлення контролюючими органами факту непроведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО з фіскальним режимом роботи, будуть застосовувати фінансові санкції.



Умовою дотримання законодавства у сфері застосування РРО/ПРРО є реєстрація РРО та/або ПРРО в контролюючому органі. Із переліком відповідальних осіб, у яких можна отримати консультаційну допомогу щодо застосування ПРРО, можна ознайомитися



Тож представникам бізнесу Волині, яких закон зобов’язує працювати з РРО, варто очікувати візиту податкових інспекторів.



Втім, наголошують, наразі місія податківців – не перевіряти, а переконати підприємців працювати з дотриманням законодавчих вимог.



Насамперед, представники податкової служби в області розповідають про скасування можливості для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ групи не сплачувати єдиний податок, а також інформують про вимоги до застосування РРО представниками бізнесу, зокрема і спрощенцями, за виключенням І групи.



Податківці переконані, що таке спілкування сприяє налагодженню конструктивної комунікації з представниками місцевого бізнесу. оскільки дозволяє зорієнтувати представників підприємництва у змінах, внесених Законом № 3219-IX.



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