Михайло Мітура був справжнім патріотом: волинянину просять присвоїти звання «Герой України»

Мітурі Михайлу Івановичу посмертно.



Про це йдеться в



"Не дивлячись на відсутність військового досвіду, Михайло не зміг залишитись осторонь страшних подій в рідній країні, прийняв гідне рішення справжнього чоловіка - вступив до лав Збройних Сил України. Пройшовши навчання, приступив до виконання військового обов'язку у складі частини А 1126, 25 ОДШБ окремого аеромобільного батальйону.

У березні 2023 року Михайло особисто був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським медаллю "За військову службу в Україні".



Неодноразово був пораненим і мав важкі контузії, та повертався на поле бою до побратимів. Під час виконання одного з завдань на Луганщині Михайло потрапив під ворожий обстріл, де отримав поранення несумісні з життям.



17 липня Михайло Мітура загинув.



Михайло був справжнім патріотом, вірним другом, люблячим сином, добрим чоловіком і батьком, дідусем. Справедливим, веселим, з неймовірним почуттям гумору чоловіком. Мріяв про життя у вільній країні і віддав життя задля перемоги над ворогом.



Михайлу було 40 років. Навіки 40", - йдеться у тексті петиції.



Підтримати петицію можна за



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