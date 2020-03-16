Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів

Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів
Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів.

Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних обєднань за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.

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Теги: Лікар, ухилянти, суд, волинь
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