Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів





Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних обєднань за попередньою змовою групою осіб.



Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.



Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних обєднань за попередньою змовою групою осіб.Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.

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