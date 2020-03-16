Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів
Сьогодні, 13:17
Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів.
Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних обєднань за попередньою змовою групою осіб.
Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.
Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.
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Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, вчинене лікарем одного з територіальних медичних обєднань за попередньою змовою групою осіб.
Слідство встановило, що, змовившись із колегою, членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, він упродовж листопада-грудня 2022 року двічі підробляв документи щодо встановлення громадянам медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.
Колегу-спільника також судять за вчиненні злочинів, у тому числі в складі організованої групи.
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