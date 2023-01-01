У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
Сьогодні, 13:36
Жителі Луцької міської територіальної громади провели в останню дорогу штаб-сержанта Руслана Лужанцова, який загинув у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 11 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Руслан Лужанцов (09.03.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув у районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Руслана Лужанцова поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Руслан Лужанцов (09.03.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув у районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Руслана Лужанцова поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»
Сьогодні, 14:25
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
Сьогодні, 13:36
Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Сьогодні, 13:32
Лікаря на Волині судитимуть за підробку документів для ухилянтів
Сьогодні, 13:17
Медіа