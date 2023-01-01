У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим

У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
Жителі Луцької міської територіальної громади провели в останню дорогу штаб-сержанта Руслана Лужанцова, який загинув у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 11 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Руслан Лужанцов (09.03.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув у районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Руслана Лужанцова поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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