У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим

Руслана Лужанцова, який загинув у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 11 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.



Лучанин Руслан Лужанцов (09.03.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Руслана Лужанцова поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Луцької міської територіальної громади провели в останню дорогу штаб-сержанта, який загинув у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 11 серпня, Героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Руслан Лужанцов (09.03.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув у районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Руслана Лужанцова поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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