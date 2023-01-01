Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»

Президент Українипровів спеціальне засідання РНБО щодо результатів перевірки «військкоматів».Про це Зеленський розповів у відеозверненні 11 серпня.Він зазначив, що послухав доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК, НАБУ. Загалом відомо про 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри.«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – зазначив Зеленський.Реалізувати це рішення повинен головком. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.«Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть», – додав президент.