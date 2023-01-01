Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»

Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання РНБО щодо результатів перевірки «військкоматів».

Про це Зеленський розповів у відеозверненні 11 серпня.

Він зазначив, що послухав доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК, НАБУ. Загалом відомо про 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри.

«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – зазначив Зеленський.

Реалізувати це рішення повинен головком Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

«Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть», – додав президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, «воєнкоми»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Програміст з позивним «Дизель» – аеророзвідник Волинської бригади тероборони
Сьогодні, 14:52
Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»
Сьогодні, 14:25
Загинув командир стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони
Сьогодні, 14:09
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
Сьогодні, 13:36
Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16
03 серпень, 01:15
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
26 липень, 21:23
В Україні перевірятимуть акциз через «Дію» В Україні перевірятимуть акциз через «Дію»
26 липень, 03:42
«Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський «Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський
22 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Програміст з позивним «Дизель» – аеророзвідник Волинської бригади тероборони
Сьогодні, 14:52
 0
Зеленський наказав звільнити всіх обласних «воєнкомів»
Сьогодні, 14:25
 0
Загинув командир стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони
Сьогодні, 14:09
 0
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України Русланом Лужанцовим
Сьогодні, 13:36
 0
Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Сьогодні, 13:32
 0
Медіа
відео
1/8