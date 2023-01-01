Програміст з позивним «Дизель» – аеророзвідник Волинської бригади тероборони

Програміст з позивним «Дизель» – аеророзвідник Волинської бригади тероборони
Пан Сергій на псевдо «Дизель» – аеророзвідник Луцького батальйону Волинської бригади тероборони.

Його історію розповідає пресслужба бригади.

Історія позивного у «Дизеля» – доволі кумедна. Її він розповідає так: «В кінці лютого – на початку березня 2022-го, коли ми тільки прийшли в батальйон, було ще доволі холодно. У мене тоді заклало ніс – і я вночі голосно хропів, як дизельний трактор».

Його батальйон із самісінького початку весни – і аж до середини червня 2023 року (впродовж понад 100 днів!) успішно виконував бойові завдання під Бахмутом. Тоді це була найпекельніша ділянка фронту…

Нині ж луцькі тероборонівці знову на «нулі» – цього разу їм довірено тримати оборону на так само гарячому Куп’янському напрямку.

Вдома на Сергія чекають кохана дружина, тепер уже чотирирічна донечка Женя, а також улюблена робота – у цивільному житті «Дизель» працював програмістом.

Перебуваючи за понад тисячу кілометрів від рідного дому, аеророзвідник не має жодних сумніві щодо того, як саме закінчиться ця війна: «Нашою Перемогою – і не інакше! Впевненості ж у цьому мені надає високий бойовий дух побратимів, а ще – повсякчасна підтримка волонтерів, родичів, колишніх колег».

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