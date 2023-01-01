Через «Устилуг» 22-річна дівчина намагалась провезти наркотики

Через «Устилуг» 22-річна дівчина намагалась провезти наркотики
У МАПП "Устилуг" у 22-річної дівчини виявили порошкоподібну речовину рожевого кольору, схожу на особливо небезпечну психотропну речовину - амфетамін.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"На невеличкий зіппакетик у кишені пасажирки рейсового автобуса, що виїжджав з України, відреагувала службова собака митниці. Молода англійська кокер-спаніель Джесі вийшла на роботу порівняно недавно, але уже має на своєму рахунку низку успішних спрацювань", - йдеться в повідомленні.

Загалом курс спеціальної підготовки на пошук наркотичних засобів на Волинській митниці пройшло 11 кінологічних команд. З початку року вони виявили 39 спроб протиправного переміщення через кордон наркотичних засобів, психотропів, їх аналогів чи прекурсорів.

Про протиправне діяння громадянки України, що містить ознаки злочину, повідомлено правоохоронні органи. Попередня кваліфікація визначена за ознаками статті 309 Кримінального кодексу "незаконне перевезення без мети збуту". Речовину вилучили і скерували на експертизу. Далі у справі - слово за слідством.

"Службові собаки Волинської митниці щодень цілодобово пильно охороняють наші рубежі", - наголошують на митниці.

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Теги: Волинська митниця, наркотики, Устилуг
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