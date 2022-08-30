Ігнат про ракетну атаку: це удар по військовому аеродрому та молодих пілотах





Як передає Юрій Ігнат.



«Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область — ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки», - наголосив Ігнат.



Він зазначив, що одну ракету було збито над Київщиною, однак усі «Кинджали» прямували на Івано-Франківщину.



Нагадаємо, що 11 серпня близько 10.00 агресор здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор. За даними Івано-Франківської обласної військової адміністрації,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири ракети «Кинджал» були спрямовані на Івано-Франківщину, аби завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» зазначив речник Повітряних сил ЗСУ«Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область — ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки», - наголосив Ігнат.Він зазначив, що одну ракету було збито над Київщиною, однак усі «Кинджали» прямували на Івано-Франківщину.Нагадаємо, що 11 серпня близько 10.00 агресор здійснив пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор. За даними Івано-Франківської обласної військової адміністрації, внаслідок ракетного удару російських терористів загинула дитина , є травмовані.

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