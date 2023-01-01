Почав працювати кол-центр при волинському обласному військкоматі

Почав працювати кол-центр при волинському обласному військкоматі
На звернення громадян почав функціонувати контактний телефон «Call-центру» Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Луцька міська рада та інші органи місцевого самоврядування Волині.

«Call-центр» Волинського ОТЦК та СП працює з 9:00 до 18:00 за телефоном 096-057-43-70.

Інформують, що кол-центр відкрили метою підвищення рівня довіри до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також для надання відповідей на запитання, які цікавлять населення.




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Теги: ТЦК та СП, кол-центр, варте уваги
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