Почав працювати кол-центр при волинському обласному військкоматі





Про це повідомляє Луцька міська рада та інші органи місцевого самоврядування Волині.



«Call-центр» Волинського ОТЦК та СП працює з 9:00 до 18:00 за телефоном 096-057-43-70.



Інформують, що кол-центр відкрили метою підвищення рівня довіри до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також для надання відповідей на запитання, які цікавлять населення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На звернення громадян почав функціонувати контактний телефон «Call-центру» Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це повідомляє Луцька міська рада та інші органи місцевого самоврядування Волині.«Call-центр» Волинського ОТЦК та СП працює з 9:00 до 18:00 за телефоном 096-057-43-70.Інформують, що кол-центр відкрили метою підвищення рівня довіри до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також для надання відповідей на запитання, які цікавлять населення.

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