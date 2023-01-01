Почав працювати кол-центр при волинському обласному військкоматі
Сьогодні, 15:03
На звернення громадян почав функціонувати контактний телефон «Call-центру» Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє Луцька міська рада та інші органи місцевого самоврядування Волині.
«Call-центр» Волинського ОТЦК та СП працює з 9:00 до 18:00 за телефоном 096-057-43-70.
Інформують, що кол-центр відкрили метою підвищення рівня довіри до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також для надання відповідей на запитання, які цікавлять населення.
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Про це повідомляє Луцька міська рада та інші органи місцевого самоврядування Волині.
«Call-центр» Волинського ОТЦК та СП працює з 9:00 до 18:00 за телефоном 096-057-43-70.
Інформують, що кол-центр відкрили метою підвищення рівня довіри до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також для надання відповідей на запитання, які цікавлять населення.
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