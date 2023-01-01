Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина





Про це Світлана Онищук.



"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.



Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.



Очільниця ОВА вкотре закликала не ігнорувати сигнали «повітряних тривог».



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 11 серпня, ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю.Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.Очільниця ОВА вкотре закликала не ігнорувати сигнали «повітряних тривог».Нагадаємо, що у Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні . На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

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