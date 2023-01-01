Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Сьогодні, 13:32
Сьогодні вранці, 11 серпня, ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.
Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.
Очільниця ОВА вкотре закликала не ігнорувати сигнали «повітряних тривог».
Нагадаємо, що у Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.
Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.
Очільниця ОВА вкотре закликала не ігнорувати сигнали «повітряних тривог».
Нагадаємо, що у Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
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