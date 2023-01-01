Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина

Росія завдала ракетного удару по Прикарпаттю: загинула дитина
Сьогодні вранці, 11 серпня, ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту.

Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.

Очільниця ОВА вкотре закликала не ігнорувати сигнали «повітряних тривог».

Нагадаємо, що у Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

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Теги: Прикарпаття, ракетний удар, дитина, росія
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