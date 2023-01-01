У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, – Кличко. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кличко.



"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.



Згодом мер Києва повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.



"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - наголосив Кличко.



ОНОВЛЕНО станом на 10.54



Згодом Віталій Кличко повідомив, що, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.



"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.

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