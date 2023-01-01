У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:29
Сьогодні, 11 серпня, росія знову масовано атакувала Україну. У Києві пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Згодом мер Києва повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.
"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - наголосив Кличко.
ОНОВЛЕНО станом на 10.54
Згодом Віталій Кличко повідомив, що, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.
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Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Згодом мер Києва повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.
"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - наголосив Кличко.
ОНОВЛЕНО станом на 10.54
Згодом Віталій Кличко повідомив, що, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.
"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.
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