У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, – Кличко. ОНОВЛЕНО

У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11 серпня, росія знову масовано атакувала Україну. У Києві пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Згодом мер Києва повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети.

"Постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби слідують на місце", - наголосив Кличко.

ОНОВЛЕНО станом на 10.54

Згодом Віталій Кличко повідомив, що, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва.

"На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", - зазначив Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ оголосила підозру екслідеру Комуністичної партії Симоненку
Сьогодні, 10:59
Наєв показав, як на Рівненщині укріплюють кордон з Білоруссю. ВІДЕО
Сьогодні, 10:47
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:29
На Волині триває перевірка пасажирських перевезень: які порушення знайшли
Сьогодні, 09:57
В Україні сьогодні запрацювали 50 нових камер фіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА Справу щодо загибелі людей біля укриття в Києві розслідують СБУ, поліція та прокуратура, – КМВА
01 червень, 15:07
На нічну атаку по Києву росія витратила до 17 млн доларів, – ЗМІ На нічну атаку по Києву росія витратила до 17 млн доларів, – ЗМІ
01 червень, 14:16
«В Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – Кличко «В Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони», – Кличко
30 травень, 13:18
Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА Над Києвом наша ППО знищила усі ракети, – КМВА
29 травень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посадовця департаменту ЖКГ у Луцьку оштрафували за незакритий люк
Сьогодні, 11:43
 0
У Луцькому районі від важкої хвороби помер воїн Юрій Дісса
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку збільшилася кількість дітей, які претендують на безплатне шкільне харчування
Сьогодні, 11:22
 0
СБУ оголосила підозру екслідеру Комуністичної партії Симоненку
Сьогодні, 10:59
 0
Наєв показав, як на Рівненщині укріплюють кордон з Білоруссю. ВІДЕО
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8