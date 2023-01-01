Загинув командир стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони

Загинув командир стрілецького взводу 100-ої окремої бригади тероборони
У Маневицькій селищній територіальній громаді знову тяжка непоправна втрата.

10 серпня під час виконання військового обов’язку на території Донецької області загинув житель селища міського типу Маневичі, командир стрілецького взводу 100-тої окремої бригади територіальної оборони, 57-річний капітан Юрій Шабат, повідомляє Маневицька селищна рада.

"Юрій Іванович все своє життя присвятив медицині та допомозі людям. З перших днів повномаштабного вторгнення без вагань став на захист Вітчизни.

Протягом чотирьох місяців відважно боровся з рашистським агресором. По батьківськи дбав за своїх солдатів, переймався технічним забезпеченням свого підрозділу. І останнє прохання Юрія Івановича виконано, але не встигли передати йому. Засіб зв'язку отримають його побратими.

А ще зовсім недавно на кілька днів заїзджав у відпустку привітати сина із одруженням... Уже не буде тримати на натруджених солдатських руках онуків. Сумно...", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя! Вічна та світла пам'ять воїну!

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