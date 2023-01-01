Помер воїн з Волині Василь Журик

Помер воїн з Волині Василь Журик
Перестало битися серце військовослужбовця з Волині Василя Журика.

Про це пише газета "Нове життя".

"У четвер, 10 серпня, відійшов у Вічність житель нашої громади, військовослужбовець військової частини А 4932, солдат Василь Журик.

Василь Сергійович – 1981 року народження, житель с. Бірки, що на Любешівщині.

Вічна і світла пам’ять захиснику", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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