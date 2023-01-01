Помер воїн з Волині Василь Журик

Василя Журика.



Про це



"У четвер, 10 серпня, відійшов у Вічність житель нашої громади, військовослужбовець військової частини А 4932, солдат Василь Журик.



Василь Сергійович – 1981 року народження, житель с. Бірки, що на Любешівщині.



Вічна і світла пам’ять захиснику", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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