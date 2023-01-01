Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому 22-річному воїну з Волині Тарасу Семенюку

Тарасу Семенюку посмертно.



Про це йдеться у тексті



"Прошу надати почесне звання Героя України (посмертно) Семенюку Тарасу Володимировичу - молодшому сержанту, заступнику командира бойової машини, навідника-оператора механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону.



Вірний військовій присязі,



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять присвоїти звання "Герой України" 22-річному волинянинупосмертно.Про це йдеться у тексті петиції , опублікованій на сайті президента України."Прошу надати почесне звання Героя України (посмертно) Семенюку Тарасу Володимировичу - молодшому сержанту, заступнику командира бойової машини, навідника-оператора механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону.Вірний військовій присязі, Тарас загинув 20 лютого 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області", - йдеться у тексті петиції.Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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