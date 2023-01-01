Звання «Герой України» просять присвоїти загиблому 22-річному воїну з Волині Тарасу Семенюку
Сьогодні, 16:30
Рідні просять присвоїти звання "Герой України" 22-річному волинянину Тарасу Семенюку посмертно.
Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Прошу надати почесне звання Героя України (посмертно) Семенюку Тарасу Володимировичу - молодшому сержанту, заступнику командира бойової машини, навідника-оператора механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону.
Вірний військовій присязі, Тарас загинув 20 лютого 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.
"Прошу надати почесне звання Героя України (посмертно) Семенюку Тарасу Володимировичу - молодшому сержанту, заступнику командира бойової машини, навідника-оператора механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону.
Вірний військовій присязі, Тарас загинув 20 лютого 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Гряниківка Харківської області", - йдеться у тексті петиції.
Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.
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